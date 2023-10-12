شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات فى علاقة برادلى كوبر وجيجى حديد.. الزواج قريباً وزين مالك غاضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى برادلي كوبر وجيجي حديد في تطور مستمر بشأن علاقتهما رغم أنها لم يمر عليها سوي أسبوع واحد من كشفها للعيان، وهو ما ظهر خلال تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخراً بشأن الثنائى أكد فيها استناداً لمصدر مقرب من كوبر تحديداً أنه يفكر بشكل جدي من أجل تطوير علاقته إلى خطوة الزواج في أقرب وقت ممكن.

التقرير أكد أن برادلى كوبر متحمس لعلاقته مع عارضة الأزياء الحسناء جيجى حديد، مؤكداً أيضاً أن كوبر يرى في جيجى أقرب شخصية له ويراها أفضل شخص لما فيها من خصال قريبة من شخصيته للغاية.

كما تطرق التقرير إلى أن زين مالك والد ابنة جيجى حديد الذى انفصل عنها مؤخراً، لا يشعر بالارتياح لتلك العلاقة الجديدة في حياة حبيبته السابقة.

وكانت عدسات المصورين رصدت فى وقت سابق برادلى كوبر وجيجى حديد، وذلك أثناء استقلالهما السيارة سوياً، مثلما ظهر في الصور التي رصدتهما، وهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة الديلى ميل، وهو ما أكد علاقتهما بعدما ظهرا للمرة الأولى للعيان في وقت سابق بداية الأسبوع.