شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الفلسطيني نضال الخطيب: من عبر فجر 7 أكتوبر هم تلاميذ لجنود جيرانهم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الفلسطيني نضال الخطيب لـ ”الخليج 365” تعقيباً علي الأحداث الفلسطينية وما يحدث بأرضها: يبدو لي أن من عبر فجر السابع من أكتوبر تلاميذ لجنود وضباط جيرانهم المصريين حين كان العبور وتحطيم أسطورة خط بارليف في حرب السادس من أكتوبر 1973 ، فلا شك لدي أن 1200 من المناضلين عبروا السياج لهم معلمون واساتذة كبار إنهم المصريون".

وأضاف نضال الخطيب: الإرادة والشجاعة وعبقرية القتال هو ما حدث، فكان استخدام أغاني العبور والنصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من عبور السابع من أكتوبر لها مذاق خاص في المقارنة بين النصرين مصر وغزة والفارق بينهم 24 ساعة وخمسون عاماً.

وتابع: أهل غزة صانعوا حضارة وشجاعة عبر التاريخ وتؤكد كتب التاريخ أن المنطقة من جنوب عسقلان حتى رفح هي موطن الكنعانين العمالقة وهزم الغزاة عبر التاريخ مرات ومرات على أبواب غزة، وانهارت اسطورة الكذبة الكبرى الجيش الذي لا يقهر على بوابات غزة .

وأسترسل: لأول مرة تنتصر فلسطين منذ عام 1948، وإذا قلنا أن بشائر العودة قد بدأت فهي حقاً أجراس العودة تقرع، ستنتصر الإرادة الفلسطينية وبعددها القليل على الطغاة، مثل معركة المسلمين الأولى وستزول إسرائيل حينما نؤمن بذلك وانا أول المؤمنين.