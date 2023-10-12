بالطرحة والعباءة.. ياسمين صبري توثّق زيارتها إلى مسجد الشيخ زايد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثّقت الفنانة ياسمين صبري زيارتها لمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وظهرت فيه مرتديةً العباءة والحجاب، وعلقت عليه بالقول: “شكراً جزيلاً حكومة أبو ظبي ودائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي على الدعوة الجميلة لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، شكراً جزيلاً على طيبة أخلاقكم، زيارة تُسعد العين والروح”.

وعلّقت إحدى متابِعات ياسمين على الفيديو قائلةً لها: “ياسمين يتابعك 23 مليون متابع، انشري أي شيء عن فلسطين، أنت امرأة ذكية وجميلة… يمكنك التحدث بأكثر من لغة، وأنا متأكدة من أن الناس يحبونك كما أنت… استخدمي هذه القوة وانشري الوعي حول هذا الأمر، واستخدمي منصّتك القوية للدفاع عن دينك”… فردّت عليها ياسمين بالقول: “والله أنا أدعم وأدعي وأتمنى السلام، وقلبي لا يقدر يتحمل مشاهد العنف والتعنيف… صدقيني”.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية، فيلم “البعبع” الذي نافس في موسم عيد الأضحى، وشاركها في بطولته: أمير كرارة، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

كما تنتظر ياسمين صبري عرض فيلم “أبو نسب” الذي شاركت في بطولته مع: محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.