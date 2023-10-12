لقاء سويدان بأوّل ردّ على تحويلها الى مجلس تأديبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ردّ فعل على قرار تحويلها إلى مجلس تأديبي في نقابة المهن التمثيلية بعد صفعها للفنان ميدو عادل في كواليس مسرحية “سيد درويش”، نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعاء مؤثراً قالت فيه: “اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي قد اعتمد قرار لجنة التحقيق بإحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديبي وذلك بعد واقعة صفع لقاء لميدو في كواليس آخر ليلة عرض لمسرحيتهما “سيد درويش”.

وكشف بيان النقابة عن التنبيه، مشدداً على لقاء وميدو بعدم الإدلاء بأي معلومات خاصة بالمشكلة لأيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لحين انتهاء مجلس التأديب من مهامه.

وتعود أزمة لقاء سويدان وميدو عادل إلى 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، حين نشبت مشادة بين الطرفين خلال العرض الأخير لمسرحية “سيد درويش” على مسرح البالون، ترتب عليها صفع لقاء لميدو على وجهه.

وكتبت لقاء من خلال حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً علقت فيه على تلك الواقعة بالقول: “صباح الخير… أنا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشؤون القانونية من يوم ٢ سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية… ومش حارد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون… وماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة… وحوارات يراد بها انتقام شخصي… شكراً”.

كما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسريب صوتي لميدو عادل، ظهر فيه وهو ينفعل في وجه العاملين بالمسرحية، حيث قال: “إيه يا حشرة… يا شوية فشلة كلكم وللا فاكرين نفسكم بني آدمين وأنتم أتفه من كده بكتير… وكل واحد عارف نفسه كويس”.