شمس تحطم الأرقام في السعودية.. 300 مليون مشاهدة لـ”تور باي شمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة الكويتية شمس بجولتها على المدن والقرى في المملكة العربية السعودية، وتشارك متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تذكارية خاصة من الجولة تحت هاشتاغ “#تور_باي_شمس”.

وحققت الفيديوهات التي نشرتها شمس عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” أكثر من 300 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط، وهو رقم قياسي في نسبة التفاعل، إذ يترجم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها شمس في السعودية وعلى التطبيق.

وشملت جولة شمس في المملكة العربية السعودية العديد من المدن والمناطق، إذ بدأتها من مدينة جدة، حيث قامت بجولة سياحية على الأحياء الشعبية والحارات التي استقبلها فيها سكّان المنطقة بمحبّة كبيرة، وكان لها أيضًا محطّة خاصة في مدينة الطائف، قبل أن تنتقل إلى مدينة أبها وبعدها مدينتي الباحة وجيزان.

وفي كل من هذه المحطات السياحية، كان الأهالي والسكان في استقبال الفنانة شمس، إذ رحبوا بها بحفاوة كبيرة وكرم لا مثيل له.

الجدير ذكره أن شمس كانت قد أعلنت مؤخرًا عن مشورع جديد، وصفته بـ”مشروع العمر” دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وتواصل شمس حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايزة بحر” التي حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال شهر من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “عايزة بحر” هي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز وتوزيع مطصفى رؤوف.