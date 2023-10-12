بعد ليوناردو دي كابريو.. جيجي حديد في علاقة غرامية مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن كثرت التقارير التي تحدثت عن علاقة عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد بالممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، تبين أن جيجي اختارت في نهاية المطاف صديقه الممثل برادلي كوبر.

وقد بدأت أخبار الثنائي الجديد تتصدر عناوين الأخبار منذ أيام، إذ تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور لهما معاً يوم أمس في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان كوبر وحديد قد تناولا العشاء معاً في مدينة نيويورك منذ أيام حيث بدأت تنتشر حينها الأخبار أن الثنائي في علاقة غرامية جدية.

وقد ورد في تقرير صحيفة “ديلي ميل” أن، أريانا شايك، حبيبة كوبر السابقة ووالدة طفلته، هي التي عرفتهما على بعضهما البعض.

وكانت عارضة الأزياء قد ارتبطت بالنجم ليوناردو دي كابريو لفترة قصيرة، قبل أن تنفصل عنه بسبب طريقة حياته وخروجاته الدائمة مع أصدقائه إضافة إلى رحلاته الترفيهية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية حينها.

وكان الحديث عن علاقة عارضة الأزياء ونجم فيلم “تيتانيك” قد عاد إلى الواجهة في الأشهر الماضية بعد أن التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي الصور للثنائي وهما يغادران المطعم نفسه في مدينة ميلانو الإيطالية، في شهر فبراير المنصرم، وكذلك الأمر أثناء لقائهما سوياً بعد حفل الميت غالا .

واللافت أن هذه اللقاءات جميعها جاءت بعد أن كان دي كابريو قد تصدّر الصحف والمجلات حينها، بظهوره مع أكثر من شابة من ضمنهن: أريانا شايك، وتحدثت التقارير عن علاقات عاطفية جمعته بهن.

وكان مصدرٌ مقرب من جيجي حديد قد كشف في شهر أكتوبر 2022 لموقع «E! News»، عن أن جيجي حديد ممتنة أن ليوناردو دي كابريو دخل حياتها خلال ذلك الوقت، ونقل عنها قولها، إن هذه العلاقة هي بالضبط ما تحتاجه؛ مؤكدة أن العلاقة تسير على ما يُرام.

وكانت علاقة دي كابريو وجيجي حديد قد ظهرت للإعلام بعد أن تم رصد الثنائي لأول مرة في كاسا سيبرياني في مدينة نيويورك، وأكدت مجلة «People» وجود علاقة عاطفية تجمعهما، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للثنائي في أثناء حفل أُقيم في مدينة نيويورك عام 2022.

ونقلت عن مصدر مقرب من الثنائي قوله: «يشبهان بعضهما بعضاً، ويقضيان وقتاً ممتعاً»، وأنه على الرغم من أن ليوناردو أنهى علاقته قبل فترة قصيرة بحبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون، ارتبط بجيجي حديد بعد ذلك.. وأضاف المصدر أن علاقتهما في الدوائر نفسها، وسيريان بعضهما بعضاً في الأحداث والمطاعم والتجمعات كما كانا دائماً، إلا أن ما كان يُبعد فكرة تواصلهما، أنهما كانا مرتبطين، ولكن بعد انفصال ليوناردو، بدأت علاقته بجيجي تأخذ منحى آخر.