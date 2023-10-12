حقائق مثيرة للاهتمام عن نجم بوليوود أميتاب باتشان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الفنان الهندي الكبير أميتاب باتشان هو واحد من أشهر نجوم بوليوود الموهوبين، ويعتبر فناناً متعدد المواهب، فهو مغنٍّ وممثل ومنتج ومقدم برامج هندي، صعد سريعاً سلم النجومية في بداية السبعينيات من القرن العشرين، وعُرف باسم “الشاب الغاضب” في السينما الهندية، نظراً لطبيعة أدواره في تلك الفترة. وفيما يلي نستغرض معكم أبرز الحقائق المثيرة للاهتمام عن نجم بوليوود أميتاب باتشان.

كان اسمه في الماضي “إنكويلاب” ويعني “عاشت الثورة”، ولكنه قام بتغييره فيما بعد إلى أميتاب، ويعني “الضوء الذي لا يخفت بريقه أبداً”.

يعاني أميتاب باتشان من الربو، كما يعاني أيضاً من مرض نادر يعرف باسم الوهن العضلي الوبيل، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يضعف التواصل بين الأعصاب والعضلات.

أراد أميتاب باتشان أن يصبح مهندساً، وكان حريصاً أيضاً على الانضمام إلى القوات الجوية الهندية، كما حاول أن يصبح مذيعاً إذاعياً قبل أن يجرب حظه في بوليوود، لكن إذاعة All India Radio في دلهي رفضت طلبه.

نجل أميتاب باتشان هو النجم أبهيشيك باتشان وهو من أعلى نجوم بوليوود أجراً، وهو متزوج من النجمة الجميلة أيشواريا راي وأثمر زواجهما عن ابنتهما أراديا.