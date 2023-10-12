الممثل الهندي آلو أرجون ينضمّ إلى متحف مدام توسو في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيصل مجسم شمعي جديد للنجم الهندي الشهير آلو أرجون إلى متحف “مدام توسو” بمدينة دبي في وقتٍ لاحق هذا العام.

وقد شكّل هذا الخبر نبئًا مفرحاً للملايين من عشّاق آلو أرجون، إذ أن الوجهة الشهيرة عالمياً للتماثيل الشمعية، أعلنت عن إزاحة الستار قريباً عن المجسم المنتظر بشدة للنجم السينمائي الشهير.

وسيتم الكشف عن مجسم آلو أرجون، الفائز بجائزة FilmFare ست مرات وجائزة ناندي ثلاث مرات، في حفل خاص يقام في متحف مدام توسو بدبي لاحقاً هذا العام، حيث سيقابل النجم الشهير مجسمه الشمعي وجهاً لوجه.

وبعد تلقيه نبأ اختياره لتمثيله من خلال مجسم في متحف مدام توسو في دبي، قال آلو أرجون: “زرت متحف مدام توسو في لوس أنجلوس وكنت مندهشاً من التجربة! لا أستطيع أن أصدق أنه سيكون هناك تمثال شمعي خاص في هذا المتحف الشهير، إنه فعلاً أمر لا يصدّق!”.

وعن هذا الحدث، قالت ساناز كولسرود، المديرة العامة لمتحف مدام توسو في دبي: “آلو أرجون بلا شك هو أكبر ممثل من جنوب الهند. ولم نجد طريقة أفضل للاحتفال بنجاحه الرائع إلا من خلال منح الجماهير ما يريدونه أي تمثاله الشمعي الأول على الإطلاق! لقد عمل فنانونّا مع آلو عن قرب لتنفيذ المجسم، ونحن بفارغ الصبر للكشف عن التمثال لاحقاً هذا العام!”.

من ناحيته، قال أندريه تيمينز، المدير العام لجوائز IIFA الأكاديمية الدولية للأفلام: “تهدف IIFA دائماً إلى جلب السينما الهندية إلى العالم، ونحن نفتخر بالتعاون الذي قمنا به مع مدام توسو لتقديم نجوم السينما الهندية إلى الجماهير. بينما نستعد لإعادة إطلاقو IIFA Utsavam – وهو احتفال بالسينما الهندية الجنوبية، فإنه من المثير أن نكون قد أضفنا واحداً من أكبر وأعظم نجوم هذا القرن، آلو أرجون، إلى مدام توسو دبي”.

الجدير ذكره أن الممثل الهندي الأسطوري آلو أرجون، معروف أيضاً بلقب “ملك الرقص” وينتمي إلى جنوب الهند. وسيظهر تمثاله الشمعي بسترة حمراء أيقونية ارتداها في مشهد الرقص الخالد بفيلمه “آلا فيكونثابورامولو”.

أرجون معروف بأدائه الديناميكي وحركاته الراقصة اللا مثيل لها، وقد استولى على قلوب ملايين المعجبين حول العالم، مما يجعله إضافة مثالية إلى متحف مدام توسو الأيقوني.

وقد تم الجمع بين الشخصية الشهيرة ومجسمه في دبي في وقت سابق هذا العام لتنفيذ كافة التفاصيل، حيث تم أخذ أكثر من 200 قياس، وهذا الأمر هو جزء من العملية التفصيلية الطبيعية اللازمة لإنشاء تماثيل الشمع المذهلة، وسيتم وضع التمثال في منطقة بوليوود الجميلة والتفاعلية داخل المتحف في بلوواترز.