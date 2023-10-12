فن ومشاهير

“قلوبنا معهم”.. حسين الجسمي يُعلن تأجيل أمسيته في “ليلة عمر”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي عن تأجيل حفله المقرّر الليلة، على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان “ليلة عمر” بدولة الكويت.

وكتب الجسمي عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “جمهورنا نحبكم، ونقدّر ونحترم… وإحساسنا وقلوبنا معهم”، مضيفاً: “لا نصيب لنا أن نجتمع بكم، الليلة ولكن ملتقانا بإذن الله قريباً جدّاً”.

وتلقّى الجسمي إشادة واسعة من جمهوره العربيّ، الذي اعتبر أنّ تصرّفه نابع عن حقيقته المفعمة بالرقي والاحترام، فجاء اعتذاره تضامناً منه مع الشعب الفلسطينيّ الذي يتلقّى الوجع والدمار على مرأى من العالم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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