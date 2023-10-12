شكرا لقرائتكم خبر عن فراس سعيد عن مشاركته في حكاية "روحى فيك": مليئة بالتشويق والمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان فراس سعيد في حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب" للنجمة عائشة بن أحمد، قائلا إن أحداثها مليئة بالمفاجآت، إذ تتناول القصة أفكارا غير تقليدية تعرض لأول مرة بهذه الطريقة.

وأضاف فراس، أنه يحب الأعمال الفنية التى تأخذ عن أعمال أدبية سواء كتب أو روايات، متابعا: "وأنا بحب الدكتور الراحل مصطفى محمود جدا، وفكرة إن أعمل حاجة من كتابه دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالى".

وقال فراس أنه لم يطلع على الكتاب قبل العمل، وإنما اكتفى بالمعالجة والورق الذي كتبه السيناريست أحمد عثمان، موضحا: "أحمد عثمان كاتب كل معلومة وتفصيلة أنا محتاج أعرفها عن الشخصية، وعن الدور الذى أقدمه لأول مره وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه".

وأردف فراس أيضًا بأنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد لطفى الذى يخلق حالة من الجمال والروعة فى إدارته داخل اللوكيشن، لخلق رؤية سينمائية جديدة بإدخالها على هذه الحبكة الدرامية، ليراها الجمهور بنكهة درامية تشويقية.

حكاية "روحى فيك"، من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المقرر طرحها بعد عرض حكاية "ما تيجى نشوف" وهى الحكاية الثانية له والذى تعرض حلقاتها حاليًا على شبكة قنوات ON الفضائية، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وشاركه فى كتابة الحلقات ساره مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.