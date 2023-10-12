شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي: إنك تشير على السوشيال اللى بيحصل فى غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد هنيدى عن استيائه مما يتعرض له الفلسطينيون وخاصة أهالى غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلناً تضامنه مع أهل فلسطين، حيث شارك صورة للمسجد الأقصى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وعلق قائلاً: "الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل اهمية عن أي نضال حقيقي".



هنيدي

وتابع هنيدي: "العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له، أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم، عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جدا جدا جدا والكلمة مهمة جدا جدا" في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة".

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".