القاهرة - الخليج 365
كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن سرّ يذاع للمرة الأولى حول مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي عُرضت في سبعينيات القرن الماضي، وقام ببطولتها الفنانون: عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وسهير البابلي.
وأكدت سميرة أحمد في تصريحات إعلامية أنها كانت المرشحة الأولى لبطولة المسرحية، قبل الفنانة الراحلة سهير البابلي. إذ قالت: "في ذلك الوقت كنت مشغولة بالسينما ولم يكن المسرح يستهويني ولا يمكنني أن أقول نفس الكلام كل يوم، والمسرح يحتاج الى عمالقة". وأضافت: "كلّمني سمير خفاجة وطلب مني القيام ببطولة المسرحية وكنت محرجة من الاعتذار له، ولكنني قلت له إنني لا أحب السهر... ذهبت لحضور المسرحية ولم أندم على الاعتذار عنها وكنت سعيدة بنجاح سهير البابلي في الدور".
يُذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" كانت الباب الرئيس لنجومية عدد كبير من الفنانين في ذلك الوقت، حيث كانت نقطة انطلاق عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي للبطولة السينمائية المطلقة، كما شارك في بطولتها الفنانان الراحلان حسن مصطفى وهادي الجيار.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة أحمد تكشف للمرة الأولى سرّاً عن مسرحية "مدرسة المشاغبين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.