فجر السعيد تهاجم محمد منير

هاجمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد الفنان المصري القدير محمد منير، قائلةً في لقطات مصوّرة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنها لا تحبّه وتستغرب كيف يُمكن الناس سماعه.

وقالت السعيد خلال ضربها على دفٍ يحمل صورة "الكينغ": "لا أحب محمد منير ولا أعرف كيف يسمعه الناس أصلاً".

وتعرضت السعيد لانتقادات حادة من المعلقين الذين استغربوا هجومها على "أيقونة غنائية مصرية"، وشكّكوا في "ذوقها الموسيقي والغنائي".

يُذكر أن المطرب الكبير رفض أخيراً تقديم قصة حياته في عمل فني على شبكة "نتفليكس" العالمية، بسبب اختلاف في وجهات النظر بخصوص المحتوى المقرر تقديمه، علماً أنه شخّص سيرته الذاتية في مسلسل بعنوان “المغني”، وتمّ عرضه عام 2016.

وعلى الصعيد الغنائي، يستعد محمد منير لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا الذي"، بالتعاون مع مواطنه الفنان عصام كاريكا.

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