زينة تكشف نصيحة طبيبها لها بسبب الأوضاع في فلسطين

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يقدّمه الإعلامي خالد أبوبكر على شاشة ONE، أكدت الفنانة زينة أنها تأثرت كثيراً بالأوضاع الكارثية في فلسطين، حيث قالت: "بتعب وأتوتر وأصاب بضربات قلب من مشاهد القتل، والدكتور قاللي بلاش تتابعي الأحداث دي، ومقدرتش". وأضافت: "حسبنا الله ونِعم الوكيل، ربنا يكون في عون الفلسطينيين، قلوبنا وعقولنا معهم... ماليش نفس آكل".

وهنّأت زينة خالد أبو بكر على عودة برنامجه، قائلةً: "حديثك واقعي بالمنطق والعقل... وكنت في انتظار العودة كل يوم... وإن شاء الله يدخل عقول الناس ويناقش القضايا بشكل منطقي".

وكانت زينة قد نشرت من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، والذي من المقرر عرضه فور الانتهاء من تصويره واستكمال كل التحضيرات.

وبدت زينة في إحدى الصور ممسكةً بكلاكيت فيلم "الإسكندراني" قُبالة البحر، وفي باقي الصور ظهرت على سطح أحد المراكب، وعلّقت على الصور قائلةً: "فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، من أجمل مكان في العالم الإسكندرية، ومن أجمل مدن مصر بلادي".

وكانت زينة قد كشفت في تصريحات سابقة عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "الإسكندراني"، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، قائلةً: "اسم الشخصية "قمر"، وهي بنت إسكندرانية جدعة وتعاني من الظلم في حياتها، والظلم الذي تتعرض له هو ظلم مشاعر وخداع وكدب".

وعن اختيارها للأدوار، قالت: "أي عمل بيبقى مسؤولية وباخد كل عمل بمسؤولية كبيرة، وهقدّم شخصية كلها على بعضها مختلفة".

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