حورية فرغلي تستعيد حساباتها المسروقة

نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو أعلنت من خلاله مفاجأة لجمهورها، حيث كشفت أن حساباتها على مواقع السوشيال ميديا كانت مسروقة، وأنها لم تنشر أي أخبار أو صور خلال الفترة الماضية على أيٍ من حساباتها.

وقالت حورية في الفيديو إنها استطاعت أن تُعيد كل حساباتها المسروقة بعد تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة تلك الحسابات، وأكدت أن أي شيء سيُنشر على صفحاتها ستتولّى هي نشره.

من ناحية أخرى، تعود حورية فرغلي إلى السينما بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، منذ أن قدّمت آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" في عام 2019، وشاركها في بطولته كلٌ من: مي كساب ومحمد عز وصبري فواز ومحمد لطفي.

وكان المخرج خالد الحجر قد أعلن عن تقديمه أحدث أعماله السينمائية بعنوان "جميلة والغضب"، مشيراً إلى أنه اختار حورية فرغلي لبطولة الفيلم، بعد نجاح آخر عملية جراحية خضعت لها.

وقال الحجر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "بعد نجاح آخر عملية لحورية فرغلي، تم الاتفاق معها على بطوله فيلم "جميلة والغضب"، وهو إنتاج فرنسي- إنكليزي- هولندي، وتدور أحداثه في مصر وأربع دول أوربية، والفيلم من إخراج وكتابة خالد الحجر".

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