أيتن عامر تثير الجدل بين متابعيها

علقت الفنانة آيتن عامر على تدوينة أحد رواد موقع التواصل الاجتماعى «إكس»، لتثير الجدل بتعليقها، رغم أن تدوينة كانت صاحبتها تعبر خلالها عن حسن معاملة زوجها السابق لها.

تفاعل آيتن عامر مع إحدى متابعاتها

جاءت تدوينة المتابعة عبر موقع «إكس»، وهي تعرب عن امتنانها الكبير لحسن معاملة زوجها السابق لها، وأنها عندما لجأت إلى مطالبته بنفقات ومصاريف مادية اهتم بذلك، لتعلق آيتن عامر وتعيد نشر تدوينة المتابعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» -«تويتر»- سابقًا، وكتبت آيتن عامر: «وفي رجالة بياخدوا اللى دفعوه طول فترة الجواز»، لتفتح الباب بين متابعيها لعلامات الاستفهام من التدوينة، خاصة بعد انفصالها منذ فترة عن زوجها محمد عز العرب.

طلاق آيتن عامر ومحمد عز العرب

انفصلت الفنانة آيتن عامر، في أغسطس 2022، عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وفي تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، أكد مصدر مقرب من الفنانة آيتن عامر أن الطلاق وقع بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما منذ فترة، مؤكدا أن الطلاق وقع منذ مدة وليس اليوم.

نشبت مشاجرة بين الفنانة آيتن عامر وطليقها المصور السينمائي محمد عز العرب، داخل كومباوند شهير بالشيخ زايد، قبل أشهر.

وجرى استدعاء النجدة وتحرر محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث اتهمت الفنانة طليقها بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم في محضر رسمي، حررته شرطة النجدة بناء على استغاثة الفنانة. وحصلت «المصري اليوم» وقتها على التفاصيل الكاملة بعد تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر.م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكومباوند شهير في الشيخ زايد ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي.

كان سبب البلاغ قيامه بالحضور لمسكنها والتعدى عليها بالسب، وكذا والدتها - ٧١ سنة - وقيام طليقها بأخذ طفليها: آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمباوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

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