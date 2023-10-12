ميرنا وليد - بيروت - أحيت الممثلة والراقصة دينا إحدى حفلات الزفاف مرتدية بدلة جريئة باللون الأصفر أظهرت مفاتنها.

ونشرت دينا مقطع فيديو يوثق حركاتها الراقصة وتفاعلها مع العروس والحضور وقد ظهرت كعادتها بوصلة رقص مثيرة حافية القدمين، وأرفقت الفيديو بتعليق عبارة عن جملة من أغنية :"هنفضل أبطلها لحد مانبطلها".

وانهالت التعليقات المنتقدة بعد دقائق من نشر دينا الفيديو فكتب أحدهم :"غزة تحت القصف. اطفال ونساء عم تستشهد. ما في بقلوبكم رحمة"، وعلقت إحدى المتابعات :انتي يا ولية ده وقت القرف ده القيامة هتقوم وانتي عريانة بصي للي بيحصل ف فلسطين"، بينما كتب آخر :"والله عيب تنزلي هيك بوست واخواننا بغزة عم يستشهدو حتي لو شغل عيب انفلو".



كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة دينا تتلقى انتقادات بعد توثيقها إحياء حفل زفاف في ظل القصف على غزة -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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