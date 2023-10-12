هذه حقيقة خطوبة جنى مقداد في سن الـ15 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت كالنار في الهشيم أخبار تحدثت عن خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد التي تبلغ من العمر 15 عاماً لتثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها صغيرة،وكان وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الخبر، بعدما كتب أحد المتابعين: "مبروك حبيبتي جنى مقداد"، مع الإشارة إلى حسابها ووضع صورة "خاتم زواج".
ولكن تبيّن بعد التدقيق والبحث أن الخبر عار من الصحة بل هو مجرد شائعة أطلقت وليست صحيحة، ولم يعرف بعد السبب وراء إطلاقها، لدرجة أن قطاعا عريضا من الجمهور عن دهشتهم من ارتباط الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ15 عامًا، ولا تزال في مرحلة الدراسة.
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