بسمة بوسيل تهدي فلسطين أغنية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لم تقف مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل مكتوفة الأيدي أمام هول ما يحصل في قطاع غزة من قتل وقصف للمدنيين وأحبت أن تبدي تعاطفها وذلك عن طريق تقديمها أغنية بعنوان "طائرة تنادي" والتي تروي مأساة الحرب وحجم الدمار والخسائر البشرية والمادية

بسمة بوسيل طرحت "كوفر" جديد لأغنية "طائرة تنادي"، وعمدت الفنانة على التروج لهذا العمل، عبر حسابها الشخصي بإحدى منصات تبادل الصور والفيديوهات بنشر مقطع منها، مرفوقا بتدوينة أعربت من خلالها عن حزنها الشديد لعملية التقتيل التي يعش على وقعها سكان قطاع غزة من طرف الجيش الإسرائيلي، ورغبتها في انتهاء الحرب والعيش في سلام.



وتطرقت الفنانة في بعض أجزائها، للحديث عن الطفولة، والأطفال الذين يعانون من هذه الحرب، والظروف الصعبة، ويفقدون يوميا أحدا من أفراد عائلتهم، ولعل أبرز ما يميز جديد بسمة بوسيل، هو إبداعها في كلمات الأغنية، التي تعرب عن مدى قوة الشعب الفلسطيني وصموده كل هذه السنوات، والعيش في ظل الحروب.

ومن جهته، تفاعل الجمهور المغربي والعربي مع هذا المقطع، بشكل إيجابي، وتم تداوله على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بموهبة الفنانة وتفاعلها مع هذه الأحداث المأساوية، معربين عن إعجابهم بكلمات الأغنية، وقدرتها على ملامسة أعماق قلب كل شخص يسمعها.