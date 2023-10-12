ياسمين رئيس تتضامن مع فلسطين بهذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، صورة لها عبر حسابها، لعلم فلسطين، معلنة دعمها لهم.

ومن ناحية اخرى تقوم ياسمين رئيس حالياً باستكمال تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض" وقالت ياسمين "أقوم بدور فتاة تدعي وردة وهي تعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم".

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

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