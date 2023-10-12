جانا دياب تكشف كيف احتفل عمرو دياب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت جانا دياب بعيد ميلاد والدها النجم عمرو دياب وقامت بنشر محادثة دارت بينهما عبر استوري حسابها على "انستجرام".

وأوضحت "جانا" بالمحادثة تهنئة والدها بعيد ميلاده وعلقت قائلة: "كل سنة وانت طيب بابا بحبك"، وقامت بسؤاله "ماذا ستفعل اليوم؟"، ليرد عليها عمرو دياب قائلًأ: "في الاستوديو".

كما قامت "جنا" بنشر صور أرشيفية لها مع والدها من فترة طفولتها ولاقت الصور وتعليقها إعجاب متابعيها على حسابها.

وكشفت "جانا" مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية ليكون التعاقد بمثابة بداية مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها.

وقامت "جنا" عقب تعاقدها بالاحتفال مع عدد من مسؤولي الشركة وعبرت عن سعادتها قائلة: "لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي لأكون جزءًا من فريق العمل المذهل هذا".

واحتفل النجم عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 62 أمس الأربعاء وحرص عدد من جمهوره ومتابعيه على تهنئته عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا.