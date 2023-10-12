محمد ثروت يعيد نشر "القدس عربية" دعما لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعاد المطرب الكبير محمد ثروت نشر فيديو أغنيته "القدس عربية" معلنا تضامنه مع الشعب الفلسطيني بسبب ما يعيشونه من عدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي نتج عنه سقوط مئات الشهداء والجرحى.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية القدس عربية، معلقا "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان.. كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين".

أغنية القدس عربية غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة.