بعد قليل.. محمد ثروت ونجله يظهران مع منى الشاذلي في برنامج "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة ON بعد قليل، حلقة جديدة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وتستضيف خلالها المطرب الكبير محمد ثروت ونجله المخرج أحمد ثروت، إلى جانب خطيبته لمى الشواربي.

يكشف أحمد ثروت للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق بمرضه وفترة علاجه بعد إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

تشهد أيضا الحلقة حديث محمد ثروت عن كيف مرت عليه فترة مرض نجله أحمد، ويقوما معا بغناء أغنية "الغالي علينا غالي".