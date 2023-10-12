"عاري الصدر".. محمد رمضان ينشر كواليس حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان صور ومقاطع فيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم الخميس على هامش فعاليات قرعة كأس الأمم الأفريقية.

ويشارك "رمضان" ضمن الفريق الغنائي للأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية برفقة كلًا من المطربة النيجيرية، يامي الادي، والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم حيث تقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل.

وظهر "رمضان" بأحد مقاطع الفيديو وهو عاري الصدر ويتجول بالاستاد المقرر استضافته للقرعة مساء اليوم، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع المسؤولين هناك.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في السابعة مساءً بتوقيت أبيدجان، العاشرة مساًء بتوقيت القاهرة.

وأحيا "رمضان" مؤخرًا حفلًا غنائيًا في محافظة أسوان لأول مرة ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد وقام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "نمبر وان، جيشنا صعب، مصباح علاء الدين، ملك السهر" ولاقت تفاعلًا كبيرًا بين الحضور.

يذكر أن محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجمة نيللي كريم والتي تتعاون معه لأول مرة على شاشة السينما وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.