بالصور| وسط غياب النجوم.. نسمة محجوب تستقبل العزاء في والدها المخرج علاء محجوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

استقبلت أسرة المخرج الكبير علاء محجوب، وبينهم ابنته الفنانة نسمة محجوب، العزاء فيه مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهد العزاء غياب نجوم الفن والمشاهير، إذ حرص على الحضور الفنان محسن محيي الدين، الإعلامية منى الشاذلي.

كانت جنازة المخرج علاء محجوب الذي توفي أمس الأربعاء 11 أكتوبر، شُيعت من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، بعد ظهر أمس.

علاء محجوب، قدم للسينما المصرية 3 أفلام من إخراجه، وهي: "عشماوي" بطولة فريد شوقي، "شاهد إثبات" بطولة محمود ياسين، و"الرقص مع الشيطان" بطولة نور الشريف، والعمل الأخير من إنتاجه أيضا.