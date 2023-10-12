محمد هنيدي عن دعم القضية الفلسطينية: "نشر اللي بيحصل في غزة لا يقل عن أي نضال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد هنيدي دعمه للقضية الفلسطينية رافضًا الانتهاكات التي لازالت تحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تواصل قصفها لغزة منذ أيام.

وأوضح "هنيدي" أن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته هو واجب على كل مواطن عربي مؤكدًا أن نشر ما يحدث للفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي يدور هناك.

ونشر "هنيدي" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق قائلًأ: "الحرب الإعلامية والتضامن وانك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة، لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي، العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له".

واستكمل: "أكتر حاجة بيخاف منها العدو، أنه يظهر على حقيقته قدام العالم، عشان كده اللايك والشير اللي ممكن تستهزئ بيهم مهمين جدًا جدًا جدًا، الكلمة مهمة جدًا في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة".

وتشهد المنطقة العربية توترًا على الصعيد السياسي بعدما قامت المقاومة الفلسطينية منذ أيام بمباغتة قوات الإحتلال الإسرائيلي مما نتج عنه هجومًا وقصفًا عنيفًا من قبل قوات الإحتلال على غزة والمواطنين العزل.

يذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجمة منى زكي والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.