ممثلة أمريكية: "كل الأطفال بحاجة للدعاء إسرائيليين أو فلسطينيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الأمريكية جيمي لي كورتيس وقوفها على الحياد من الصراع الدائر بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي والتي أثارت توترًا في المنطقة العربية>

وأعلنت "جيمي" موقفها مما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين كونها على الحياد ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" لطفلين أحدهما فلسطيني وآخر إسرائيلي.

وعلقت "جيمي" على الصورة قائلة: "كل الأطفال بحاجة إلى دعائنا واهتمامنا وحبنا، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين".

ودعم العديد من المشاهير حول العالم قوات الاحتلال الإسرائيلي ونشر معظمهم صورا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنوا خلالها دعمهم الكامل لإسرائيل وهو ما لاقى انتقادات وهجوم من قبل متابعيهم العرب الذين طالب معظمهم بإلغاء متابعتهم.

وفازت جيمي لي كورتيس مؤخرًا بجائزة الأوسكار الأولى لها بمسيرتها بحفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم مطلع العام الجاري وحازت على جائزة "أفضل ممثلة في دور مساعد" عن فيلم الدراما والكوميديا "Everything Everywhere all at Once".

يذكر أن جيمي لي كورتس تشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم المغامرات "Borderlands" والمقرر عرضه بشهر أغسطس عام 2024.