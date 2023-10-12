شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك هدد بحريق موقع تصوير Aquaman 2 .. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن رجل الأعمال إيلون ماسك دافع عن الممثلة العالمية آمبر هيرد بعد شائعات استبعادها من المشاركة في فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، ووفقًا لتقرير جديد من موقع Variety، أفادت التقارير أن ماسك قد دفع شركة Warner Bros بقوة إلى إبقاء هيرد في دور ميرا في متابعة فيلم "Aquaman" الذي طال انتظاره.



ايلون ماسك وامبر هيرد

وفقًا لمجلة Variety، أرسل مخرج فيلم Warner Bros. وAquaman، جيمس وان، خطابًا إلى محامي هيرد كارل أوستن بعد إصدار الفيلم عام 2018 لمشاركة قرار استبعاد هيرد من الجزء الثاني، مشيرًا إلى نقص الكيمياء مع بطل الفيلم النجم العالم جيسون موموا.

ومع ذلك، قررت شركة Warner Bros.، وفقًا لمجلة Variety، عدم طرد هيرد بعد أن أرسل صديقها السابق ماسك ومحاميه "خطاب إلى شركة Warner Bros.، الذى هدد فيه بحرق موقع تصوير الفيلم، إذا لم تعد هيرد إلى الجزء الثاني.

ولم يتمكن موقع IndieWire من الوصول إلى شركة DC Studios للتعليق.