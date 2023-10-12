فن ومشاهير

كندة علوش داعمة القضية الفلسطينية: أقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن دعمنا الدائم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة كندة علوش دعمها للقضية الفلسطينية، معقبة على الأحداث الفلسطينية خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قالت: نحن جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصاً علينا نحن السوريين ، ولكن فلسطين دائما بالقلب ، واليوم تجدد الجرح، فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم ، غير المشروط، ونساعد كل بما يستطيع، ونحكي القصة للأجيال الجديدة ، من وجهة نظر أصحاب الحق ، كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس ، لا لبس فيها ، وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل" . 

 

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

 

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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