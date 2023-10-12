شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: موقف الرئيس ومصر الداعم لأهل غزة عظيم ومصر أم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نادية الجندي، لـ الخليج 365 تعليقا على موقف مصر الداعم لأهل غزة وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على توصيل المساعدات لغزة، إنه موقف عظيم ونبيل وليس جديدا على مصر أن تقف مع القضية الفلسطينية.

وأشارت نادية الجندي إلى أن مصر دائما تقف مع فلسطين وتقف دائما مع الشعوب العربية وهو دور مصر فهي أم الدنيا.

يأتي ذلك بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد الرئيس على أننا "نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين".