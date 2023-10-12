شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: خطاب الرئيس بشأن أهل غزة موقف مشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر لـ الخليج 365، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين موقف مشرف، مؤكدا أن مصر دائما تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها وتدعم حق أهل فلسطين في بلادهم والحفاظ على أرضهم.
يأتي ذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد "أننا نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين".
وكان قد قال الفنان هانى شاكر إن الأغنية الوطنية أصبحت جزءا من حياتنا، وجزءا من وجدان الشعب المصرى، وتعودنا من زمن أن نغنى "وطنى"، والتعبير عن الحروب والمواقف والانتصارات التى مر بها المصريون.
وأكد هانى شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، فى تغطية خاصة عن الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على نصر أكتوبر، على قناة cbc، أنه ليس كل الشعوب تغنى وطنى أو تهتم بها، ولكننا فى مصر تربينا ونشأنا على الأغنية الوطنية والتى غناها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وتربينا على صوت هؤلاء الفنانين الكبار والأغانى الوطنية.
ولفت هانى شاكر إلى أن الأغانى الوطنية جزء من تراث الشعب المصرى، موضحا كنت دائما اختم بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" لأنه قسم يدخل القلب وعايش فى وجداننا جميعا، وحريصون على "ألا تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا".
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