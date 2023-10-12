شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: خطاب الرئيس بشأن أهل غزة موقف مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر لـ الخليج 365، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين موقف مشرف، مؤكدا أن مصر دائما تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها وتدعم حق أهل فلسطين في بلادهم والحفاظ على أرضهم.

يأتي ذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد "أننا نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين".

وكان قد قال الفنان هانى شاكر إن الأغنية الوطنية أصبحت جزءا من حياتنا، وجزءا من وجدان الشعب المصرى، وتعودنا من زمن أن نغنى "وطنى"، والتعبير عن الحروب والمواقف والانتصارات التى مر بها المصريون.