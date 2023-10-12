شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسى تعانى من اضطرابات نفسية فى حكاية "روحى فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سمر مرسى في بطولة حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يتم عرضه على قناة ON، حيث بدأت تصوير دورها الأسبوع الماضى، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة وتعانى من اضطرابات نفسية تجعلها تواجه العديد من المشاكل في حياتها.

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وكان آخر أعمال سمر مرسي، مسلسل "الإختيار 3"، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، هشام إسماعيل، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، محمود البزاوى وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.