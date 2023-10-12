شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: مصر تقف دائما بجانب فلسطين وخطاب الرئيس السيسي يتسم بالسلام والعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية على ما تتعرض له غزة وموقف مصر من قضية فلسطين وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا بحب السلم وضد الحرب، ولكن الفلسطينيين تم استفزازهم من جانب إسرائيل بشكل مستمر ودى كانت نتيجة الضغط فكان هذا رد الفعل".

وتابعت نهال عنبر: "أتمنى ان تحل هذه الأزمة كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الحرب دايما دمار وخسارة للطرفين ودايما اللى بيتبهدلوا الأسر والأطفال والسيدات وكبار السن، وكل اللى بيحصل حاجة تحزن والحرب خسارة، والتفاهم والسلم أفضل ولازم يتم تغيير السياسات الموجودة في انتهاك حقوق اللى عايشين في البلد".

وعن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية قالت نهال عنبر: "موقف مصر ليس جديد ومن قديم الأزل مصر تقف بجانب فلسطين وقضيتهما ولم ينسوها أبدا، ولكن الموضوع شائك ومش سهل، ومصر بتقدم اللى بتقدر عليه وبتحاول توفق بين الأطراف عشان يحصل استقرار للفلسطينيين وميبقاش في دمار".

وعن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت نهال عنبر: "كلمة الرئيس السيسي دائما تتميز بالسلام والعقل في التصرف حتى لا يكون هناك اندفاعات تؤدي للدمار، ويجب أن تتحد الدول العربية لأن الاتحاد قوة والتفرقة ضعف"، مضيفة"عشان القضية تتحل لازم كل الدول العربية تحط ايدها في ايد بعض".

يأتي ذلك بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد "أننا نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين".