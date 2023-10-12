شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: احنا مع فلسطين وقلبنا بيتقطع عليهم وخطاب الرئيس السيسي مهذب ويتسم بالحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة وفاء عامر عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وخطاب الرئيس السيسي حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، حيث قالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "مصر ضحت كتير عشان غزة وفلسطين وما زلنا نضحى".

وتابعت وفاء عامر: "العلاقة بين مصر وفلسطين علاقة كبيرة وقدرنا إننا جنب بعض، واحنا فى بيننا نسب وفى عايشين وسطنا، ولكن بعض الظروف تحول دون القرارات، وأنا مقتنعة بكلام الرئيس السيسي جدا، لأن سهل فتح الحدود والتوطين في سيناء ولكن ده هايكون الوطن البديل ليهم وهيكون ضد القضية الفلسطينية، وسنكون سبباً في منع الحقوق الفلسطينية ونعطى للعدو الصهيوني الحق في أن يفعل ما يشاء".

وعن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت وفاء عامر: "كلمات خطاب الرئيس السيسي كان مهذبا جدا ويتسم بالحكمة وكان حريصا فى كلامه حتى لا يتسبب في مضايقة أحد، وأنا متفقة معه جدا، والرئيس قال إن عندنا فى مصر 9 ملايين ضيف ويمكن زادوا، وهم ضغط على الدول ولكننا لا نقول لا لأحد".

واستكملت وفاء عامر: "أنا متفقة مع خطاب الرئيس السيسي جدا، فلا يمكن أن نفرغ الدولة من شعبها ونعطيهم مكانا آخر، لأن كدة هتكون القضية الفلسطينية ماتت، وهنبقى احنا اللى ضيعنا حقهم، لكن احنا في ضهرهم ومعاهم وصوتنا جنب صوتهم وإيدنا في أيديهم، وقلبنا بيتقطع على اللى بيحصل لهم وهنفضل معاهم للأبد، لأن هناك قضية فلسطينية يجب أن تكون قائمة ولن تحل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية".