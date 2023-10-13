شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجي: مصر دائما تساند فلسطين وموقف دعم الرئيس لغزة مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد التاجي لـ"الخليج 365" تعليقاً على دعم مصر لغزة وتقديم المساعدات لها كما أكد الرئيس السيسي خلال خطابه: "هذا موقف نبيل من مصر وهو ليس بجديد عليها، فهي دائما داعمة للقضية الفلسطينية منذ عام 48 وتقف جنباً بجنب بجانب الشعب الفلسطيني".

وأكد التاجي أن ما يحدث في فلسطين حالياً ليس له أي علاقة بالإنسانية، فالشعب الفلسطيني يعيش أصعب فترات الاحتلال، ولا بد أن يتحرك الجميع لإنقاذه من هذا العدو، وقال: "أتابع الأخبار لحظة بلحظة وأشعر بالحزن العميق فكيف لهذا الشعب أن يعيش بدون طعام ولا كهرباء ولا وقود، فالله وحده يعلم معاناة الشعب وهو معهم".

يأتي ذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد أننا نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين.