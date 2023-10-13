أين قضى عمرو دياب عيد ميلاده؟ … المكان مفاجأة للجميع

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:50 صباحاً - شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن المكان الذي يقضي فيه والدها عيد ميلاده.

جنا عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده

حرصت جنا علي مشاركة جمهورها وهي تهنئ والداها بعيد ميلاده الـ62 عبر حسابها بموقع الانستجرام علي طريقتها الخاصه.

قامت جنا عمرو دياب بنشر محادثة مع والدها على واتساب تهنئه فيها بعيد ميلاده عبر خاصية الاستوري.

ظهرت جنا دياب وهي تسأل والداها “هتعمل أيه النهاردة؟”، ليرد عليها عمرو دياب قائلا “في الأستوديو”.

أحدث ظهور لـ عمرو دياب

يُذكر أن أثار عمرو دياب حاله كبيره من الجدل علي السوشيال ميديا هذا الصيف وذلك بسبب تغير عادته الخاصه به وظهره وهو داخل احدي الشواطئ مما سبب صدمه لجمهوره، وذلك لأنه غالبا ما يظهر الفنان عمرو دياب في أماكن السهر بالساحل الشمالي برفقة أصدقائه وليس على شاطيء البحر.

ولم يكتفي عمرو دياب بظهوره علي الشاطئ فقط بل انتشرت صور له مؤخرا وهو يقبل داليدا خليل .

توقع البعض عن وجود علاقة عاطفيه بينهما ولكن أوضحت داليدا أنها التي طلبت منه أن يقبلها قائلة والله العظيم كلها 3 صور، أنا قولتله بوسني قام باسني،طلعت بكل عفوية.

أحدث أغاني عمرو دياب

الجدير بالذكر ان طرح الفنان المصري عمرو دياب، مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة بعنوان “والله أبدا” عبر أنغامي.

أغنية “والله أبدا” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

أغنية “والله أبدا” هي الثالثة التي يطرحها عمرو دياب في موسم الصيف الحالي، فكانت الأغنية الاولى هي “خلص على قلبي“، و“قولياسمي“، إلى جانب أغنية “يا ليل” للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »