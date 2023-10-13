هذا هو الفنان المصري الوحيد الذي سيشارك في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024 !! من يكون؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:50 صباحاً - يشارك الفنان المصري محمد رمضان ضمن الفريق الغنائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

محمد رمضان في كأس الأمم الأفريقية

وتشارك محمد رمضان الغناء الفنانة النيجيرية يامي آلادي والإيفواري أسالفو ماجيك، ومن المفترض أن يتم عرض الأغنية خلال الفترة المقبلة.

كما سيظهر محمد رمضان خلال قرعة البطولة المقرر إقامتها اليوم.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك مؤخرا في احتفالات انتصارات أكتوبر وأحيا حفلا غنائيا في أسوان يوم 6 أكتوبر وقام بغناء باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر أعمال محمد رمضان

كما يعرض له حاليا في السينمات فيلم “ع الزيرو” مع نيللي كريم ومن تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد جمال العدل.

يُذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جعفر العمدة” مع مي كساب، زينة، أحمد داش، إيمان العاصي، هالة صدقي، منذر رياحنة وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وتدور أحداثه حول شخصية “جعفر” وهو متزوج من 3 نساء ويتزوج الرابعة والتي تقوم بشخصيتها زينة، بالإضافة لبحثه عن ابنه الذي تم اختطافه منذ 19 عاما.

محمد رمضان في «الموريكس دور»

على جانب آخر، حصد محمد رمضان، مؤخرا جائزة أحسن ممثل عربي في “موركس دور” المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”.

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموركس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موركس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة متذوقة للفن.

يُذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” خاض بطولته محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وإخراج محمد سامي.

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