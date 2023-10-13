محمد هنيدي داعما لفلسطين : "اللايك والشير والاستهزاء بالعدو مهم جداً "

ميرنا وليد - بيروت - نصح الممثل المصري محمد هنيدي متابعيه بضروره نشر حقيقة ما يحدث في فلسطين واعتداءات الجيش الإسرائيلي، ورد على المقللين من شأن الناشرين تضامنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب هنيدي عبر حسابه : "الحرب الإعلامية والتضامن وانك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في اهالي غزة .. لا يقل اهمية عن اي نضال حقيقي ... العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالاخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له .. اكتر حاجة بيخاف منها العدو .. انه يظهر على حقيقته قدام العالم .. عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزء بيهم مهمين جدا جدا جدا .. الكلمة مهمة جدا جدا .. في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة .. ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة!".