ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني وسام سعد، (ابو طلال)، مقطع فيديو على حسابه، طمأن فيه متابعيه على صحته بعدما كان قد تعرض لحادث سير خطير.
وظهر وسام في الفيديو من على سرير المستشفى، وهو بصحة افضل وشاكرا الله ان الاصابات اقتصرت على اطرافه في حين سلم رأسه.
ومن ناحية اخرى، شكر وسام كل من ارسل او اتصل للاطمئنان عليه مؤكدا ان بات بحال افضل وطالبا من الجميع مسامحته لعدم تمكنه من الرد.
وكان وسام قد تعرض، لحادث سير في عملية دهس من سيارة مسرعة وغير متعمدة مروع اثناء تصويره إعلان لإحدى الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لوسام سعد من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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