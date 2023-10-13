محمد رمضان ضمن الفريق الغنائي لكأس الأمم الإفريقية بالإشتراك مع هؤلاء النجوم من القارة السمراء !

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الفنان المصري محمد رمضان ضمن الفريق الغنائي لكأس الأمم الإفريقية، ويشارك الغناء ايضاً النجمة النيجيرية يامي آلادي والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم ، كما سيظهر محمد رمضان خلال قرعة البطولة المقرر إقامتها اليوم.

ومن ناحية أخرى، شارك محمد رمضان في احتفالات انتصارات أكتوبر وأحيا حفلا غنائيا في أسوان يوم 6 أكتوبر وقام بغناء باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما يعرض له حاليا في السينمات فيلم "ع الزيرو" مع نيللي كريم ومن تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد جمال العدل.



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