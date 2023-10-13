9 ديسمبر.. كارلا رميا تحيي حفلا في العاصمة الفرنسية "باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، مساء يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، إحياء المطربة اللبنانية كارلا رميا حفل موسيقي ضخم لنجمات الزمن الجميل مع أوركسترا مزيكا.

تقدم كارلا خلال الحفل مجموعة من أجمل أغاني نجوم الطرب في العالم العربي، مثل كوكب الشرق أم كلثوم ووردة وجارة القمر فيروز، بشكل موسيقي أوركسترالي ضخم، وتقود الحفل المايسترو أمل القرمازي.

يأتي الحفل بعد نجاح أخر حفلات أوركسترا مزيكا في باريس مع النجم اللبناني رامي عياش، الذي قدم خلاله أكثر من 15 أغنية من أشهر أعماله بتوزيع أوركسترالي لأول مرة أمام جمهوره الفرنسي على مسرح التريانو العريق، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

"فرقة مزيكا" تعد أول أوركسترا موسيقية عربية في أوروبا، بدأت رحلتها قبل 10 أعوام، وتعيد إحياء التراث الموسيقي العربي بشكل أوركسترالي للجمهور الغربي تحت قيادة المايسترو أمل القرمازي، أول قائدة أوركسترا عربية في أوروبا.