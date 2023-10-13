أحمد عويضة يقود 3 حفلات في مهرجان الموسيقى العربية.. تعرف على نجومها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك المايسترو أحمد عويضة في الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر انطلاقها بعد أيام، بقيادة 3 حفلات.

يأتي الحفل الأول لـ عويضة مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر، إذ يقود الحفل الأوركسترالي للمطربة اللبنانية عبير نعمة، وفي السبت 28 أكتوبر يلتقي بالمطرب مدحت صالح، في الإسكندرية على مسرح سيد درويش.

أما الحفل الثالث والأخير الذي سيقوده فيأتي مساء الثلاثاء 31 أكتوبر على مسرح النافورة، ويحيي الحفل المطرب مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم.

جدير بالذكر أن الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، من المقرر أن يشارك بها: أنغام، أصالة، علي الحجار، مدحت صالح، هاني شاكر، تامر عاشور، حمزة نمرة، أحمد سعد، كارمن سليمان.