فن ومشاهير

يارا جبران تواصل تصوير مشاهدها في "زينهم"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة يارا جبران تصوير مشاهدها في مسلسل "زينهم" للمخرج يحيى إسماعيل، بطولة الفنان أحمد داود، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

يارا بدأت تصوير مشاهدها في العمل أمس الأربعاء 11 أكتوبر، وتقوم خلاله بدور موظفة في مشرحة زينهم، وترتكب بعض المخالفات.

المسلسل تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

يارا تشارك في بطولة مسلسل "ورق التوت" والذي من المقرر عرضه 14 أكتوبر الجاري، على قناة CBC، ويشارك في بطولته شريف سلامة.

وكان أخر أعمال يارا مسلسل "سيب وأنا أسيب" الذي عُرض على منصة شاهد VIP، بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، محمد جمعة، آية سماحة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا