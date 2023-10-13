خلال 30 دقيقة فقدت الحركة.. نجل محمد ثروت يكشف تفاصيل اصابته بمتلازمة "ميلرفيشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم"، على فضائية "أون إي"، المطرب الكبير محمد ثروت ونجله المخرج أحمد ثروت، إلى جانب خطيبته لمى الشواربي.

وكشف أحمد ثروت عن تفاصيل تتعلق بمرضه وفترة علاجه بعد إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي، و اضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

وقال "ثروت"، إنه آخر 5 سنوات تحول إلى إنسان آلي، وتناسى الأولويات فى حياته، وفقدت معاني كثيرة، متابعًا: "ربنا حب يوجه ليا رسالة".

وأضاف، قائلًا: "أنا بتنفس شغل، والأولويات دخلت في بعضها و ال30 يوم برة البيت، والأولويات غصب عني راحت، ربنا اختصني بهذا الابتلاء عشان اعرف اقيم كل حاجة بعد كدا صحابي وتقصير مع اهلي ومع نفسي"، معقبا: "فجأة وانا فى الشغل كحيت نقطة دم وقولت لخطيبى يلا نمشي".

وأكمل: "وانا ماشي على الأرض شعرت بعدم اتزان كنت حاسس اني ماشي على اسفنجة وليس أرض صلبة، متابعًا: "الغريب فى المرض الذي أصبت به أنه سريع جدا، وفقدت الحركة تمام خلال 30 دقيقة وعيني الشمال قفلت".