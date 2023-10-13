هيفاء وهبي أنيقة وهدى الإتربي جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت إعجاب متابعيها.

هدى الإتربي

الفنانة هدى الإتربي، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مروة نصر

نشرت المطربة مروة نصر، صورة لها داخل الطائرة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا بحب أغرق الناس فرص، عشان لما بقفِل علاقة أحِب أقفلها قفلة تليق بيا".

دنيا عبد العزيز

ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز بصحبة والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نحن أقرب إثنان بعيدان عن بعضهما، اثنين وأربعون شهرا".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، إطلالة أنيقة لها وبيدها بوكيه ورد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من المهرجان الدولي للمسرح في بغداد".

أميرة أديب

ظهرت الفنانة أميرة أديب، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام، إطلالة غريبة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بشكل مختلف.

ريم البارودي

ظهرت الفنانة ريم البارودي، بإطلالة كاجوال، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازتها في شرم الشيخ.