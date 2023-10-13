نجل محمد ثروت: الأطباء سحبوا سائلًا من المخ بدون تخدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم"، على فضائية "أون إي"، المطرب الكبير محمد ثروت ونجله المخرج أحمد ثروت، إلى جانب خطيبته لمى الشواربي.

كشف أحمد ثروت عن تفاصيل تتعلق بمرضه وفترة علاجه بعد إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، قائلًا: رحلة علاجي كانت عذاب سافرت ألمانيا والأطباء طلبوا سحب سائل من المخ بدون تخدير، وضعوا ليا حقنة كبيرة شوية أسفل الظهر حقنة ما بين الفقرة الثالثة والرابعة والأخرى ما بين الخامسة والسادسة وقعدت ربع ساعة".

وأضاف أن الأطباء رفضوا منحي تخدير أثناء عملية سحب السائل من المخ حتى لا تتغير التركيبات الكيميائية للسائل.

وتابع، قائلًا: "أنا قعدت اول شهرين مش موجود في الدينا، وكنت بزحف اروح للحمام ورافض ان حد يوصلني ويساعدني على المشي، وكنت راضى تماما وواثق فى دعم ومساندة أهله وخطيبته واصدقائه".