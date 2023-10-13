بـ "الوشاح الفلسطيني"..فنانة أردنية تدعم القضية الفلسطينية: حلم جدي بيتحقق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت الفنانة الأردنية صفاء سلطان المقاومة الفلسطينية والتي تواجه قصفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت "صفاء" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله والوشاح الفلسطيني ملتف حولها، وعلقت قائلة: "من دمشق هنا القدس، تحية للفلسطينيين تحية لطوفان الأقصى، نعم نعيش اليوم طوفان الأقصى اللي كلنا بنفتخر فيه ونتباهى فيه، كفى ذل كفى دم، عائدون نعم عائدون".

واستكملت: "الجملة دي بسمعها من وأنا صغيرة من ستي وجدي الفلسطينيين لما كانوا يقولولي راجعين ومعهم مفتاح البيت بيت جدي في فلسطين، النهاردة حلم جدي بيتحقق بعد النزوح والتهجير نعم عائدون، من 75 سنة جاءت إسرائيل واحتلت بلادي فلسطين قتلوا نسائنا قتلوا شيوخنا أطفالنا بقروا بطون الحوامل".

مضيفة: "بيخافوا حتى من الجنين الفلسطيني في بطن أمه، جه الوقت اللي كل العرب تقول اتحداك ايها الصهيوني".

كما علقت على عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك" قائلة: "لفيت اشوف كلامكم على تيك توك هل ده وقت تحديات؟ ياريت تقولوا كلمة حق يا جماعة الخير فين صوتكم؟".

وشاركت الفنانة صفاء سلطان مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية السورية أبرزها "بنات الماريونيت"، "مع وقف التنفيذ"، "مشاعر"، وأخيرًا مسلسل "زقاق الجن".

يذكر أن الفنانة صفاء سلطان شاركت بعدد من الأعمال الدرامية المصرية والتي ساهمت في معرفة الجمهور المصري بها منها مسلسل "صبايا الخير ج4" عام 2012، مسلسل "دكتور أمراض نسا" عام 2014.