"ربنا بعتهولي عشان يقف جنبي".. نجل محمد ثروت يكشف عن جدعنة تامر حسني أثناء مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم"، على فضائية "أون إي"، المطرب الكبير محمد ثروت ونجله المخرج أحمد ثروت، إلى جانب خطيبته لمى الشواربي.

كشف أحمد ثروت عن تفاصيل مساندة ودعم الفنان تامر حسني، أثناء رحلة مرضة، وكيف كان يدعمه ويتواصل معه بشكل يومي، من أجل تحفيزه والشد من أزره.

وأضاف "ثروت"، قائلًا: "عايز أحكي عن موقف جدعنة من الفنان تامر حسني، مكنش في علاقة صداقة قوية تجمعنا غير أن في صداقة مشتركة ما بين كارين اختي مع أسرته"، متابعًا: "في يوم كلمني وانا في البيت بيسالني اية اللي حصل كنت وقتها مش عارف اتكلم قعد كل يوم يبعتلي اغاني حماسية في فويس نوت".

وأكمل، قائلًا: "أنا كنت ببسط لما بيكلمني هو كان في حاجة ربنا يقدمها لي من خلال تامر اللي كان يدعمني بشكل كبير، وأنا في مرة لقيته مهتم جدا ويسالني أنتا مالك فيك اية قولتله.. انتا اللي مالك انتا رادار سابق رادار أمي وقعدنا نضحك سوا، ابتداء القصة أنا مسميه الرادار وهو بيقولي يا قلب امك، وكنت ما اتعب بيسالي ويطمني عليا".