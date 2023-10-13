"مات أبي برصاصة غدر".. فاروق جويدة يهدي قصيدة خاصة للفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أهدى الشاعر والمفكر فاروق جويدة قصيدة خاصة للشعب الفلسطيني تضامنًا مع أحداث طوفان الأقصى والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل الأبرياء من المدنيين خلال ظهوره ضيفًا في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

ويقول جويدة في أبيات القصيدة من كلماته:

إن هان الوطن يهون العمر

من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر

كفنت أبي في جفن العين ولن أنسَ مكان القبر

فـ أبي يمتد فوق الأرض

بعرض الوطن وطول النهر



أقدام أبي فوق الطاوغت وصدر أبي كأمواج البحر

لمحوه كثير بين الناس يبيع الصبر

وقال "جويدة"، إنه ما يحدث الآن في قطاع غزة صحوة كبيرة لكننا لن ننسى أن الفلسطينيين أنفسهم كانوا سببًا في تراجع قضيتهم بسبب بعض النزاعات فيما بينهم.

وأبدى انزعاجه الشديد من الأحاديث المثارة حول تهجير أهالي غزة ونزوحهم الى سيناء، متابعًا: " اكتب عن سيناء منذ 15 عاما وكل شوية واحد في امريكا او اسرائيل يدعو سكان غزة للهجرة الى سيناء".