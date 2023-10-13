شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة ماريا كالاس التي تلعب أنجلينا جولى سيرتها الذاتية فى فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة الأمريكية أنجلينا جولي دور أشهر المغنيات الأوبرايات ماريا كالاس، فى فيلم يحكى سيرتها الذاتية، المليئة بالكثير من الدراما يجعل من قصة حياتها مادة سينمائية بامتياز.

اهتمت الصحافة العالمية وكبار الموسيقيين من كافة أنحاء العالم بموهبة ماريا كالاس بصوتها الساحر على المسرح، وأطلقوا عليها "الكتاب المقدس للأوبرا".

وُلدت ماريا كالاس فى ظروف اجتماعية قاسية ولم تعش طفولة سعيدة، بسبب طباع والدتها الحادة، واتهمت ماريا كالاس والدتها بأنها حرمتها من طفولتها، كما قالت أنها ضغطت علي بناتها لمواعدة ضباط نازيين في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

تزوجت مرتين الأولى من رجل الأعمال الإيطالي الثري "جيوفاني مينيجيني" والثانية من "أرسطو أوناسيس"، وكان الأخير سببا فى دخولها فى حالة اكتئاب حادة، بعد أن بدأت حياتها المهنية تفشل لتتفرغ لأسرتها، كما أن أوناسيس اتخذ قرارًا مفاجئًا بالزواج من أرملة جون كينيدي، ما جعل ماريا تنهار وأصيبت باكتئابٍ تام وعاشت بعدها بعزلة بعيدة عن الحياة الاجتماعية.

أصيبت بمشاكل صوتية في أواخر الخمسينيات، وغابت عن المسرح بحلول عام 1962.

وقالت أنجلينا جولى جولي في بيان: "إنني أتحمل مسؤولية حياة ماريا وإرثها على محمل الجد سأبذل قصارى جهدى لمواجهة التحدى"، كما ذكرت نجمة Tomb Raider مخرج الفيلم، بابلو لارين، الذى قالت إنها "أعجبته منذ فترة طويلة"، وأضافت الأم لستة أطفال: "أن تُتاح الفرصة لرواية المزيد عن قصة ماريا معه، وبسيناريو لستيفن نايت، هو حلم".

لعبت جولي دور مشاهير من قبل: في عام 1998 لعبت دور البطولة كعارضة أزياء مأساوية جيا كارانجي في جيا وفي عام 2007 لعبت دور نجمة ماريانا في فيلم A Mighty Heart، كما أدلى المخرج، الذي اشتهر بالصور الحيوية جاكي (عن جاكي كينيدي ، لعبت من قبل ناتالي بورتمان) وسبنسر (عن الأميرة ديانا، لعبت دورها كريستين ستيوارت)، بتعليق.

حصل كل من بورتمان وستيوارت على ترشيحات أوسكار لعملهما في تلك الأفلام، لذلك ربما يمكن أن يحدث الشيء نفسه لجولي مثل كالاس، وقال لارين: "كان الحصول على فرصة للجمع بين أكثر شغفي عميقًا وشخصيًا ، السينما والأوبرا ، حلمًا طال انتظاره".